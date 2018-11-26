Terörist Yusuf Nazik'in 53 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi İstendi

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:49



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:49

Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazik ve patlamada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, Nazik'in "devletin birliğini bozmak" suçundan 1 kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmekten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık Nazik'in tutukluluk halinin devamını istedi.Ardından mahkeme heyeti Nazik'in ifadesinin yakalandıktan sonra mahkeme huzurunda alındığını dikkate alarak yeni bir savunma almadı. Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı 14 Şubat 2019'a ertelendi.Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilerek tutuklanmıştı. - ANKARA