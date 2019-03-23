Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Ayten Beçet, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerinde var olduğunu iddia ettiği tecridin kaldırılması talebiyle intihar etti. Tekirdağ'da Zülküf Gezen adlı terörist de Öcalan için geçtiğimiz günlerde intihar etmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın duyurduğu habere göre, Abdullah Öcalan üzerinde olduğunu iddia ettiği tecridin kaldırılması talebiyle intihar eden Ayten Beçet'in cenazesi bu sabah cezaevinden çıkarıldı.

İPLE İNTİHAR ETMİŞ

Cezaevi yetkilileri, olayı öğrenerek cezaevine giden avukatlara Beçet'in kendisini asarak intihar ettiğini söyledi. Ancak cenazenin nereye götürüldüğü konusunda bilgi verilmedi.

HDP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da cezaevi yetkilileri ile bir görüşme yaptığını belirterek olayı doğruladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Gergerlioğlu, "Gebze kadın cezaevi yetkilileriyle görüştüm. Siyasi tutuklunun intiharı doğrulandı. Ayrıntılı açıklama yapmıyorlar. Olayı Adalet Bakanlığı'na bildirdiklerini ve açıklamanın Adalet Bakanlığı'nca yapılacağını belirtiyorlar" dedi.

İLK ZÜLKÜF GEZEN İNTİHAR ETMİŞTİ

17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK'lı tutuklu Zülküf Gezen de Öcalan için intihar etmiş, cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.