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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile avukatları arasında yapılan görüşmenin detayları Asrın Hukuk Bürosu tarafından yayınladı.

08.08.2019 17:54
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı

İmralı F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile dün avukatları arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

"KÜRTLERE YER AÇMAYA ÇALIŞIYORUM"

Açıklamada,Teröristbaşı Öcalan'ın, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır." dediği paylaşıldı.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yayınlanan, Öcalan'ın açıklamaları şu şekilde:


Abdullah Öcalan, İmralı, Politika

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