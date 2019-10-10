Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin kararlı ilerleyişi devam ediyor. SMO güçleri Tel Abyad'a bağlı El Yepse köyünden çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin söküldüğü ve araçların arkasında sürüklendiği görüldü.

Suriye Milli Ordusu güçlerinin yayınladığı videoda köyün YPG/PKK terör örgütünden temizlendiği ifade ediliyor. Bir görüntüde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin söküldüğü ve araçların arkasında sürüklendiği görülüyor.

TERÖRİSTLER SİLAHLARI VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad'daki; Bir Aşık, Hamidiye, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.