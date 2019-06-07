Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, açlık grevi yapanlara bir mesaj gönderdi. Öcalan "Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil." dedi.

İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

"HERKESİ İÇİN YIKIM GETİRİR"

Mezopotamya Ajansı'ın aktardığına göre Öcalan, İmralı'da başlayan avukat görüşmelerinin devam edip etmeyeceği sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Ne görüşme kanallarının tamamen açıldığını söyleyebilirim ne de kapandığını söyleyebilirim. Biraz beklemek gerek. Eğer ki bu kanallar tamamen açılırsa herkes için iyi bir şeydir. Ancak tamamen kapanırsa herkes için yıkım getirecektir"

"AÇLIK GREVLERİ SONUNA KADAR YAPILMAZ"

Abdullah Öcalan, açlık grevi eylemleri sırasında, 8 tutuklu ve hükümlünün 'tecridin kaldırılması' talebiyle yaşamlarına son vermelerini yanlış bulduğunu söyledi. Öcalan, "Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil. Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır sonuna kadar yapılmaz" dedi.

"BARIŞA GİDECEK YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMELİ"

Öcalan'ın, hem Türk hem de Kürt siyasetine dönük eleştirileri olduğunu da ifade eden Mehmet Öcalan, şunları söyledi:

"Tamamen tıkanan bir dönemden geçtiklerini, imha ve savaş politikaları ile bir sonuç alınamayacağının altını çizdi. Türk devletinin imha ve savaş politikası ile bir sonuç alamayacağını, bu nedenle de yeni bir yönteme ihtiyaç olduğunu söyledi. Hem devlet hem de PKK'nın çözüme dair yeni yöntemler geliştirmesi gerektiğini belirtti. Yine 'Ölümler üzerinden bir çözüm bulunamaz. Sorunun çözümüne dönük, onurlu bir barışa gidecek yöntemler geliştirilmeli. İmha politikaları ile bir çözüm bulunamaz' değerlendirmelerinde bulundu."