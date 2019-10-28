Bunu da gördük! YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani, DAEŞ Sözcüsü Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

Terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yöneticilerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD operasyonuyla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin halefi Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğünü iddia etti.

"DEAŞ SÖZCÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ"

DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğünün duyurulmasından bir gün sonra bölgeden yapılan açıklamalarda, Ebu Hasan el Muhacir'in bir hava saldırısının hedefi olduğu iddia edildi. Muhacir'in içinde bulunduğu aracın vurulduğu belirtildi.

Mazlum Kobani

TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ DUYURDU

İddia ilk olarak 'Mazlum Kobani' adıyla tanınan terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yöneticilerinden Ferhat Abdi Şahin'den geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kobani, el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat köyü yakınlarında öldürüldüğünü duyurdu. Kobani, operasyonun DSG istihbaratıyla ve ABD ordusuyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Kürt bir yetkili de Muhacir'in öldüğünü söyledi. Ayrıca AFP, Ayn el Baat'taki hava saldırısında iki aracın vurulduğunu ve olay yerinde iki ceset görüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili Washington'dan resmi bir açıklama gelmedi ancak ABD basını, el Muhacir'in Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazdı.