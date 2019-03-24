Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar Eden Tutuklu PKK'lı Gece Yarısı Defnedildi

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Ayten Beçet, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerinde var olduğunu iddia ettiği tecridin kaldırılması talebiyle intihar etti.Hayatına son veren Ayten Beçet'in cenazesi karayoluyla Gaziantep'e getirildikten sonra gece karanlığında jandarma gözetiminde defnedildi. HDP milletvekilleri ile cenaze katılmak isteyenlerin mezarlığa girişine izin verilmedi.

CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLDÜ

PKK'lı Ayten Beçet'in İstanbul'da alıkonulan cenazesi, dün akşam saatlerinde Gaziantep'e götürüldü. Ankara'dan Gaziantep'e dönen baba Sabri Beçet, kent girişinde polisler tarafından Yeşilkent Mezarlığına götürüldü.

HDP MİLLETVEKİLLERİ MEZARLIĞA SOKULMADI

HDP milletvekilleri de defin işlemine katılmak istedi. Ancak milletvekilleri ve HDP'liler, jandarma komutanı tarafından 'emir aldığı' gerekçesiyle mezarlığa sokulmadı.

GECE YARISI DEFNEDİLDİ

Beçet ailesi, gece karanlığında PKK'lı Ayten Beçet'in cenazesinin defin işlemlerini gerçekleştirdi.

İPLE İNTİHAR ETMİŞTİ

Cezaevi yetkilileri, olayı öğrenerek cezaevine giden avukatlara Beçet'in kendisini asarak intihar ettiğini söyledi. Ancak cenazenin nereye götürüldüğü konusunda bilgi verilmedi.

İLK ZÜLKÜF GEZEN İNTİHAR ETMİŞTİ

17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK'lı tutuklu Zülküf Gezen de Öcalan için intihar etmiş, cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Almanya'nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta ölmüştü.

Teröristbaşı Öcalan'a yönelik tecride son verilmesi için son bir ayda 3 terörist yaşamına son verdi.