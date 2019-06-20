20.06.2019 21:58
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Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

Terörisbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimleri için yaptığı tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi. Açıklamada, "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." denildi.

HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "23 Haziran seçiminde tarafsız kalın" çağrısına sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yanıt verdi.

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HDP'nin paylaşımında, "Halkımızın bu coşkusu olmasa siyasetin gri havası, yaratılan bu kutuplaşma hiç çekilmez. İstanbul'un her yerinde, her sokağındayız. Çünkü sadece kendimiz için değil herkes için demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele kazanacak. 31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız. Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran'da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul'u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;" ifadelerine yer verildi.

Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi
İstanbul, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Politika, Güncel

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