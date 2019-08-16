Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'la bayram görüşmesi yapan kardeşi Mehmet Öcalan, elebaşının Kuzey ve Doğu Suriye için çözümün savaş değil, barış olduğunun altını çizip "Mesele insan kanının dökülmesiyle çözülmez. Her zaman barışa varız" dediğini aktardı. Ayrıca Öcalan, HDP'ye halka hizmet etmesi ve halkın arasından çıkması için mesaj göndermiş.

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Kurban Bayramı dolaysıyla 12 Ağustos'ta İmralı Adası'na gitti. En son 5 Haziran'da Ramazan Bayramı nedeniyle Öcalan'la görüşen kardeşi, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

2016'dan bu yana 3 kez PKK Lideri ile görüşen Mehmet Öcalan, bayramın ikinci günü yaptığı son görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi. Sadece bayramlarda değil, iki haftada bir olan aile görüşme hakkının yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen kardeş Öcalan, haklarının verilmediğini, açlık grevleri eylemleri sonrası kısmi olarak hakkın tanındığını ifade etti.

"SİZİ BEKLEMİYORDUM, TESADÜFEN GELMİŞSİNİZ GİBİ"

Mehmet Öcalan, ağabeyiyle görüştüğü anı ise şöyle aktardı:

"Her görüşmemizde yüzüm kapıya bakardı, bu sefer yüzümü çevirmemi istediler. Başkan geldi, döndüm ona ve tokalaştık. Bana, 'Sizi beklemiyordum, sanki tesadüfen gelmişiniz gibi geldi' dedi. Avukatların bize bayramın ikinci günü görüşebileceğimizi ilettiklerini söyledim."

TÜRKİYE GÜNDEMİNİ KONUŞMUŞLAR

Öcalan'ın kendisinden ülke gündemini sorduğunu ifade eden Mehmet Öcalan, şunları söyledi:

"3 gündem olduğunu söyledim. Birincisi Kuzey ve Doğu Suriye; ikincisi Pençe Harekatı; üçüncüsü de kurumlarda olan sorunlar, bununla bağlantılı olarak halk üzerinde artan baskılar. Halkın kendisinin sağlık durumunu merak ettiğini söyledim. O da bana 'Sen beni görüyorsun' dedi."

KUZEY VE DOĞU SURİYE'YLE İLGİLİ YORUMU

Mehmet Öcalan'ın aktardıklarını göre, Öcalan Kuzey ve Doğu Suriye'yle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem Türkiye zarar görür hem de oradaki halklar zarar görür. Savaş ile olmaz bir çözüme kavuşturulması gerekir. Türkiye eğer Suriye'ye girmek isterse de bu çözüm olmayacaktır. Doğrusu şu ki savaş bu halklara hiçbir şey getirmez. Suriye'de 20 yıl kaldım, oranın halkını iyi tanırım. Oradaki Arap aşiretlerini iyi tanırım, ilişkilerim vardı. Başta Arap aşiretleri ve halklara selamlarımı ilet. Sorun demokrasiyle çözülebilir. Hiçbir zaman savaşla çözüm olmamıştır."

"ÜSTÜMÜZE DÜŞEN GÖREV VE ROLÜMÜZÜ OYNARIZ"

"Kürt sorununun çözümü için üstümüze düşen görev ve rolümüzü oynarız" diyen Abdullah Öcalan, devam eden Pençe Harekâtı için şunları söyledi:

"Harekât savaş demektir. Bu mesele insan kanının dökülmesiyle çözülecek bir mesele değil. Biz her zaman barışa varız. Her zaman da savaşa karşı olacağız, savaşın yerine barışın olması gerekiyor."

HDP'YE MESAJ: HİZMET EDİN

Öcalan'ın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) için de şunları söylediği aktarıldı:

"60 milletvekili var, bu seçimlerde belediyeler de alındı. Geçen sefer belirttim, eğer dışarda olsaydım sokakları temizlerdim. Her yerde vekiller 24 saat boyunca halkın içinde olması gerekiyor. Parti büyük demokratik bir kurumdur. Halkın iradesidir ve halka hizmet etmelidir. Bu halk onlara iradelerini teslim etmiş. Onlar da bu halkın hizmetkârıdırlar."