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BBC

Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı PYD sözcüsü Salih Müslim, "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

08.10.2019 19:56

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu dönemde terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı PYD sözcüsü Salih Müslim, Türkiye'nin düzenleyeceği harekatla ilgili açıklamalarda bulundu.Müslim, Türkiye'nin operasyon yapması durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise soruya "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan teröristbaşı Salih Müslim, "Biz her zaman diyaloğa açık kaldık. Rejimle de, Ruslarla da, herkesle de… Halkımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparız." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DİRENECEĞİZ"

"Kendilerinin Türkiye için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadıklarını" belirten Müslim, Türkiye'nin operasyonu durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

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Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz

Salih Müslim, Türkiye, Suriye, Güncel
BBC


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