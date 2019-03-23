Teröristin Dağda Kafasını Eziyoruz"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Güneydoğu'da, Doğu'da huzur olduğunu belirterek, "Teröristin dağda da kafasını eziyoruz, şehirde de adım attırmıyor, nefes aldırmıyoruz." dedi.Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi'nde vatandaşa hitap eden Bakan Soylu, kendilerine "Afrin'e giremezsiniz." denildiğini ifade ederek, "Çatır çatır Afrin'e girdik mi?" diye sordu.Terörü oradan kazıdıklarını aktaran Soylu, "Tarihe bir not bıraktı Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Dünyaya bir not, mesaj bıraktı. 'Ey dünya bizi dinle, bu coğrafyada bize rağmen kimseye oyun kurdurtmayız." ifadelerini kullandı.Ülkenin birliğini, beraberliğini kimseye bozdurtmayacaklarını belirten Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da dik yürüdüklerini söyledi.Bakan Soylu, "Dik yürümemin sebebi cesaretimden, karakterimden değildir, Allah da millet de şahit, şu milletimizin verdiği oydandır, oydandır." diye konuştu.Bakan Soylu, terörle büyük bir mücadele içinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"15 bin terörist vardı dağlarda, 700 terörist kaldı. Bizim aslanlarımız şu anda 300'ün üzerinde operasyon yapıyorlar. Biz burada huzurlu, sükun içinde, birlik, beraberlik içerisinde yaşarken aslanlarımız o dağlarda onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyor. İnsansız hava araçlarımız vardı ya bizim, hani teröristlere adım attırmıyor, şimdi mayıs ayında onlara öyle bir yazılım yaptık takıyoruz ki değil teröristler dağlarda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da huzur var. Teröristin dağda da kafasını eziyoruz, şehirde de adım attırmıyor, nefes aldırmıyoruz.""Bu memlekete kim gözünü dikerse, gözünü oyarız"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz İmamoğlu'ndan, Mahsur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'ndan, 'Ya yanlıştır, nereden çıktı bu Kürdistan lafı?' diye bir şey duydunuz mu? Meral Akşener'den duyduysanız söyleyin. Duyduk diyin. 'Bunlar bize oy vermek istiyorlar, bunların verdiği oyun Allah cezasını versin.' diye bir söz duydunuz mu? Hiçbir zaman HDP kendisini PKK'dan ayırdı mı? Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, HDP, PKK'nın siyasi koludur, bir siyasi parti falan değildir. PKK ne derse, HDP bunu yapmak zorundadır. Şimdi adamlarını belediye meclislerine yerleştiriyorlar." şeklinde konuştu.Türkiye'den bir tane olduğunu dile getiren Soylu, "Bu memlekete kim gözünü dikerse, gözünü oyarız bilesiniz. Yapacakları şudur, Türkiye'nin önümüzdeki 4,5 yılının fırsatlarını Türkiye'ye kullandırtmayacaklar. Yaptıkları iş fitne tohumu ekmek. Düğmeye basacaklar ve Türkiye'yi karıştıracaklar. Türkiye'nin geleceğini heba ettirmeyin." dedi.Bakan Soylu, terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede de çok büyük operasyonlar yaptıklarını belirterek, 57 bin uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdiklerini söyledi.Bu konuda yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir seferde 1,5 ton eroin, Cumhuriyet tarihinde böyle bir rakam yok. Bir ton kokain, tarihin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bizim ayağımızın önüne bakmaktan ufka bakmamızı, plan yapmamızı, proje yapmamızı, milletimiz adına, güvenlik adına adım atmamızı bugüne kadar istemediler. İlk kez bunları gerçekleştiriyoruz, şimdi bunu engellemelerine müsaade etmeyin. Eksiğimiz, aksağımız yok mu? Elbette ki var ama bilesiniz ki samimiyetimizde, milletimize karşı bir eksikliğimiz yoktur. Tayyip Erdoğan'ı yıllardır tehdit ediyorlar. Hepimiz şahit oluyoruz. Amerika, Avrupa, dış güçler, içeriden, dışarıdan... Bir kez milletiyle onları bir teraziye koymadı. 'Ben sadece milletin önünde, Allah'ın önünde eğilirim.' dedi. 'Milletimiz adına doğruyu yapmaya çalışıyoruz.' dedi. Eksiğimiz olabilir ama millete bizim hilemiz yoktur."Bakan Soylu, konuşmasında 8 bin daha bekçinin göreve başlayacağını, sadece uyuşturucunun, PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün değil, hırsızların da iflahını kestiklerini dile getirerek, sandıkta vatandaşlardan destek istedi.Soylu, konuşmasının ardından AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz ile vatandaşları selamlayarak, buradan ayrıldı.