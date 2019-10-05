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Teröristler bekçileri hedef aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

05.10.2019 16:54Teröristler bekçileri hedef aldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devlet hastanesi önünde bekçilere yönelik saldırı teröristler tarafından silahlı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin anında cevap verdiği olayda teröristlerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Olayı bekçi ve polisler yara almadan atlatırken, yolda bir tabanca ele geçirildi. Bekçilere yönelik gerçekleşen saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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