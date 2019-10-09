ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesi karşısında yer alan Suriye
'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor. Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi tedirgin olan teröristler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Resulayn'daki PKK/PYD'li terörstlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.
- Şanlıurfa