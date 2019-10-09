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Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

09.10.2019 12:28Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor. Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi tedirgin olan teröristler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Resulayn'daki PKK/PYD'li terörstlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.


- Şanlıurfa

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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