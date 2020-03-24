Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş - Haberler

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında mayın bulundu.

24.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:19
Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş
Şırnak 'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında mayın bulundu. Güvenlik güçlerine haber verilmesi ile olay yerine gelen ekipler mayını imha etti.

Hilal beldesinde yapımına 3 gündür başlanan köprü inşaatında mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri köprü inşaatının bulunduğu yerde önlem aldı. Önlem alındıktan sonra mayın imha edildi.

Mayını yeni yerleştirmişler

Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, belediye işçilerinin üç gündür iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde çalışma yaptıklarını söyledi. Benek, "Çalışmalarının üçüncü gününde işçilerin mayını fark etmesiyle güvenlik güçlerine haber verdik. İşçiler daha önce mayının olmadığını bunun yeni yerleştirildiğini söyledi. Bana 18 Haziran 2016'da teröristler tarafından belde için belediye tarafından yapılan çevre yolunda mayınlı tuzak kurulmuştu. Bu ilk değildi, bana kurulan tuzaktan şans eseri kurtulmuştum" dedi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Uludere, Şırnak, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:12: Ev yandı, onlar canlı yayına geçti - Haberler 17:12: Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali iptal edildi - Haberler 17:11: Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama - Haberler 17:10: Büyükşehir, yaşlı ve kronik hastaların yardımına koşuyor - Haberler 17:10: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 16:35: İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading