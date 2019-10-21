Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.

AMBULANSLARLA KAÇIYORLAR

Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında teröristler Resulayn'dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristlerin, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla Resulayn'ı terk etmelerine izin veriliyor.

HASTANEYİ ATEŞE VERDİLER

Öte yandan terör örgütünün Resulayn'dan ayrıldığı sıralarda bir hastaneyi ateşe verdiği öğrenildi.