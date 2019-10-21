Haberler » Güncel » - Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

- Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

- Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyorRESULAYN - PKK/YPG'li teröristler, ambulansları kullanarak Resulayn'dan kaçıyor.

21.10.2019 13:15
- Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor
RESULAYN - PKK/YPG'li teröristler, ambulansları kullanarak Resulayn'dan kaçıyor.
Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında teröristler Resulayn'dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristlerin, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla Resulayn'ı terk etmelerine izin veriliyor.
Öte yandan terör örgütünün Resulayn'dan ayrıldığı sıralarda bir hastaneyi ateşe verdiği öğrenildi.
- Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

Resulayn, Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 Ankara'daki mezat çetesi operasyonu
15:31 YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ: BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ
15:31 Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (3)
15:25 Biga'daki afet ve acil toplanma alanları hakkında bilgilendirme
15:26 İŞKUR destekli iş kulübü eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor
15:26 Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın test fotoğraflarını paylaştı
15:30 Büyükşehir'in Şampiyonu Yalova ve Aydın'da Gururumuz Oldu
21.10.2019 15:32:50