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Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit oldu.

11.10.2019 00:35

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı. Saldırılarda 7 kişi şehit oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sivilleri hedef alan eli kanlı örgütün hain saldırılarında, bebek ve çocukların arasında bulunduğu 7 sivil hayatını kaybetti.

AKÇAKALE'DE 2 ŞEHİT

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed'in fotoğrafı, yürekleri dağladı.

CEYLAN PINAR'DA 2 ŞEHİT

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valililği'nin son açıklamasına göre yaralı bir çocuğun daha şehit olması sonucu terör örgütü YPG/PKK'nın hain saldırılarında 7 kişi şehit oldu, 68 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allahtan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

NUSAYBİN'DE 3 ŞEHİT

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti.

Saldırılarda Şanlıurfa'da 45, Nusaybin'de ise 24 kişi yaralandı.

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Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı

Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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