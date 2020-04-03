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Teröristler şantiyeye saldırdı: 1 işçi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK mensupları, Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaat şantiyesinde çalışan işçilere saldırdı, olayda 1 işçi hayatını kaybetti.

03.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:58
Teröristler şantiyeye saldırdı: 1 işçi hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK mensupları, Mardin 'in Nusaybin ilçesinde inşaat şantiyesinde çalışan işçilere saldırdı, olayda 1 işçi hayatını kaybetti.

Son dönemde icra edilen operasyonlar neticesinde hareket alanı daralan, imkan ve kabiliyetini kaybeden terör örgütü PKK mensupları sivilleri hedef aldı. Bir grup terörist Dibek Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesine roketatar ve kaleşnikoflarla saldırdı. Olayda şantiyede çalışan işçi Mazlum Gözenoğlu hayatını kaybetti. Şantiyede bulunan diğer işçiler saldırıdan yara almadan ormanlık alana kaçarak kurtuldu.

Güvenlik güçleri bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede operasyon başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, İşçi, PKK, 3. Sayfa
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