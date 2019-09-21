Haberler » Güncel » Haber

- Teröristler Sınır Boyunu Ateşe Verdi- Sınır Boydan Boya Duman Altında

- Teröristler sınır boyunu ateşe verdi Sınır boydan boya duman altındaTELABYAD - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad sınır hattını, terör örgütü YPG/PKK boydan boya ateşe verdi.

21.09.2019 17:38
- Teröristler sınır boyunu ateşe verdi
Sınır boydan boya duman altında
TELABYAD - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad sınır hattını, terör örgütü YPG/PKK boydan boya ateşe verdi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye sınır ilçesi olan Telabyad ile Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale sınırı arasındaki bölgeyi ateşe vererek bölgeyi adeta dumana tuttu. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp sınırda sürekli dumanlı ortam oluşturmaya çalışıyor. Sınırda görüntü kirliliği oluşturan terör örgütü aynı zamanda ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet veriyor.
- Teröristler Sınır Boyunu Ateşe Verdi- Sınır Boydan Boya Duman Altında

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58 flaş
17:57 Erdoğan'ın taksilerde sigara yasağı açıklamasına destek
17:56 Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
17:56 TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları gösterisi
17:55 Kazada ölen neşet ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildi
17:54 Eldiven takıp kaleiçi'ni temizlediler
17:54 Arnavutluk'ta peş peşe depremler