03.07.2019 23:09
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi

Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi ŞANLIURFA - Suriye'nin Tel Abyad kentinde önceki günlerde ekili arazileri ateşe veren PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi.

Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi ŞANLIURFA - Suriye'nin Tel Abyad kentinde önceki günlerde ekili arazileri ateşe veren PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ekili arazileri ateşe vererek halka zulüm eden PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi. Öğle saatlerinde teröristler tarafından ateşe verilen mayınlı bölgeden yükselen dumanlar, Türkiye tarafına kadar ulaştı. Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:22   Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı
00:13   Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
00:10   Silahlı kavgada ağır yalanan kişi öldü, zanlı ise tutuklandı
00:08   Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı
00:07   Bahis çetesi operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi
00:06   Böbreğini 10 bin dolara satmış
23:40   Amcasını öldürüp cesedini parçalayan sanığın yargılanmasına başlandı