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Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.

07.09.2019 19:10 Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile ilk müşterek kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. PKK/PYD terör örgütü üyeleri kara devriyesinden bir gün önce sınıra yakın bölgelerdeki bez parçalarını yerinden söktü. Teröristler gün içinde de iş makineleri yardımıyla tünel girişlerini ve mevzileri kapamıştı. Teröristlerin sınıra yakın bölgede astıkları bez parçalarını sökmeleri, bölgeden kaçıyorlar mı sorusunu akıllara getirdi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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