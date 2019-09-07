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Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü

Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktüŞANLIURFA - ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.

07.09.2019 19:44
Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü
ŞANLIURFA - ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.
Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile ilk müşterek kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. PKK/PYD terör örgütü kara devriyesinde bir gün önce sınıra yakın bölgelerdeki bez parçalarını yerinden söktü. Teröristler gün içinde de iş makineleri yardımıyla tünel girişlerini ve mevzileri kapanmıştı. Teröristlerin sınıra yakın bölgede astıkları bez parçalarını sökmeleri, bölgeden çekiliyorlar mı sorusunu akıllara getirdi.
Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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