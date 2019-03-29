Teröristler Takım Elbise Giyip Belediye Meclisine Yerleşmeye Çalışıyor"

Kaynak: AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle PKK'nın strateji değiştirdiğini belirterek, "Dağda çaresiz kalınca yöntem değiştirdiler. Artık büyük şehirlere terörist kılığıyla değil, kravat takıp takım elbise giyerek, belediyelere meclis üyesi olarak yerleşmeye çalışıyorlar. Bunu da ittifakın iddialı partileri üzerinden yapacaklar." dedi.Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmaz prensipleri arasında yer aldığını, son terörist yok edilene kadar teröre karşı mücadelenin süreceğini belirtti.Teröristlerin artık Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de kafasını mağaradan dışarı çıkaramadığını, SİHA'ların, İHA'ların, Mehmetçik'in teröristlere nefes aldırmadığını vurgulayan Aydın, son olarak terör örgütü PKK'lı Rıza Altun ve beraberindeki teröristlerin anında görüntüyle operasyon yapılıp, etkisiz hale getirildiklerini anımsattı.Aydın, "PKK strateji değiştiriyor. Bir anda kendini lağvetmeyi kendine yediremiyor. Aslında bitmiş tükenmişler. Sayısal varlıkları belli. Artık dağdaki kadroları çok az. Dağda çaresiz kalınca yöntem değiştirdiler. Artık büyük şehirlere terörist kılığıyla değil, kravat takıp takım elbise giyerek, belediyelere meclis üyesi olarak yerleşmeye çalışıyorlar. Bunu da ittifakın iddialı partileri üzerinden yapacaklar. Bu da kamuoyunda infiale yol açtı." diye konuştu.CHP'ye gönül vermiş, Atatürk'ün ilkelerine, Cumhuriyetin değerlerine inanmış insanların bunlara itiraz ettiğini anlatan Aydın, "İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Antalya'dan listelere sızdırılmış PKK militanları var. İYİ Parti'yi destekleyenler güya milliyetçi damardan kopup giden bir yapıydı. Bunlara nasıl oy verecekler? Hangi vicdanla bunlara destek sağlayacaklar. Bunlar deşifre oldukça aralarındaki anlaşmazlık da su yüzüne çıkıyor. Bugünlerde görüyorsunuz, toplu istifaların çoğunlukta olduğu bir dönem yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin seçimler için kirli ve gizli bir ittifak yaptığını, bu ittifakı da aylar öncesinden tespit edip adına "zillet ittifakı" dediklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:"Sezai Temelli ve diğer HDP'lilerin aleni ifadelerinde bunu çok net görüyoruz, listelerden görüyoruz. Birçok ilde hangi adayı nasıl destekleyeceklerinden görüyoruz. Seçmenin gözü önünde gizli kapaklı birtakım fırıldaklar, dolaplar çevriliyor. CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş ama fabrika ayarlarına inanan, gerçekten milletin üst değerlerine inanmış sağduyu sahibi kitleye sesleniyorum. Bu tuzağa düşmesinler. CHP kuruluş ilkelerine bağlı, Mustafa Kemal'in emaneti olan bir siyasi parti görünümünde değil. Gerçekten içine HDP kaçmış bir yapıya bürünmüş. Ne Saadet Partisi milli görüşün kurucu lideri rahmetli Necmettin Erbakan'ın bıraktığı adreste duruyor, o ilkelere bağlı ne de vatan, milleti milliyetçilik gibi birtakım kavramları kullanarak siyasi arenaya giren İYİ Parti'nin böyle endişeleri olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu üç partiye gönül vermiş sağduyulu seçmene sesleniyorum. Bu tuzağa düşmeyin.""Yenikapı'da sanki bir vuslat gerçekleşti"İstanbul'da AK Parti ile yaptıkları ortak mitingde değinen Aydın, "Yenikapı'da sanki bir vuslat gerçekleşti. 2 milyona yakın insan büyük coşkuyla iki lideri selamladılar ve 'Biz bekamızı önceliyoruz. Birileri ne kadar hafife alırsa alsın, bu bir tuzaktır. Sakın ola ki bekamızdan ödün vermeyin. Bizim olmazsa olmazımız vatanımız, bayrağımız, milletimiz, ezanımız, devletimizdir. Bu üst değerler üzerinde mutabakatınızı bozmayın. Kararlılığınıza devam edin, biz de arkanızdayız' mesajı verdiler. İnanıyoruz ki 1 Nisan'da bunların kurmaya çalıştıkları tuzaklar evrilip çevrilip başlarına dönecektir. Yine Türkiye'nin önü açık olacaktır. Kısa vadede seçim olmayacağı için bundan sonra daha istikrarlı, hizmete yönelik, daha güzel çalışmalar yürütülecektir. Ülkeyi bekleyen birtakım sorunların halledilmesine odaklanılacaktır." değerlendirmesini yaptı.