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Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı böyle imha edildi

Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı böyle imha edildiSİİRT - Siirt merkeze bağlı Gökçebağ belde kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

21.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:51
Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı böyle imha edildi
SİİRT - merkeze bağlı belde kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi. İl Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başarılı çalışmalarıyla patlayıcı imha edildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı devam eden istihbari çalışmalar neticesinde, merkez ilçe Gökçebağ beldesi kırsalında Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/113 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında icra edilen T/A faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir mağara içerisine toprağa gömülü vaziyette yerleştirilmiş bir litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat mazotla güçlendirilmiş şekilde el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı Siirt yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir" denildi.
Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı böyle imha edildi

Jandarma, Gökçebağ, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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