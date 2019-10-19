Haberler » Güncel » Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

19.10.2019 16:15Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.



Telabyad, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 Adana'da Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı
17:00 FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
17:00 Diyarbakır hacire ana, pkk'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi
16:59 Konya Kitap Günleri açıldı
16:54 Erzincan'da off-road yarışları nefes kesti
16:59 İzmir'de sis etkili oldu
16:58 Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı
19.10.2019 17:01:33