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Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

19.10.2019 16:51Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.

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- Fotoğraflar

ANKARA,



Telabyad, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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