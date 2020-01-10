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Teröristlerce araziye tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcıyı imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen "Kıran 8" operasyonunda, araziye tuzaklanmış olarak bulunan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:38
Bitlis'in ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen "Kıran 8" operasyonunda, araziye tuzaklanmış olarak bulunan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Tatvan kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bunun üzerine bugün itibarıyla terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8" operasyonu başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencerede 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Teröristlerce araziye tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcıyı imha edildi

Tatvan, Güncel

Kaynak: AA


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