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Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildiSiirt kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

21.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:25
Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi
kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt merkez Gökçebağ kırsalında 'Kıran-Jandarma Uzman Çavuş Yasan Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonunun düzenlediği bölgedeki bir mağarada, güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü 1 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.
Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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