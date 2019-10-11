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Teröristlerden nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı (2)

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDINusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle 2 kez saldırı düzenlediği gazetecilere, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

11.10.2019 16:19Teröristlerden nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı (2)

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle 2 kez saldırı düzenlediği gazetecilere, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Balıkçılar, saldırının ardından terör hedeflerinin ateş altına alındığını söyledi. Kaymakam Balıkçılar, saldırının düzenlendiği otelde gazetecilerle bir araya geldi. Balıkçılar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın da 'geçmiş olsun' dileklerini gazetecilere iletti. Saldırıyı düzenleyen teröristlere, güvenlik güçlerince karşılık verildiğini belirten Kaymakam Balıkçılar, "'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek için buraya geldik. Terör şahit olduğumuz gibi sürekli sivilleri hedef alıyor. Dün de 2'si çocuk 3 şehidimiz oldu. Bugün de basın mensuplarımızı hedef aldılar. Bunlara misliyle karşılık veriliyor. Bundan kuşkunuz olmasın. İlçemizde hiçbir sıkıntı olmadan günlük hayat devam ediyor. Her şey kontrol altındadır" dedi.



Mehmet Balıkçılar, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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