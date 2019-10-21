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- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendiRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

21.10.2019 13:18
- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.
- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı, İhlas Haber Ajansı, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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