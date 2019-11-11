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Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'a insani yardım

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani yardım malzemesi dağıtımı devam ediyor.

11.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:33Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'a insani yardım

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve 'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani yardım malzemesi dağıtımı devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda, 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayanlara, Türkiye'den yardımlar sürdürülüyor. Mehmetçiğin operasyonuyla kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'da AFAD, Türk Kızılayı ve STK'lar tarafından 15 Ekim'den beri insani yardım malzemesi dağıtılıyor. Bugüne kadar bölgede 131 bin 500 kilo un, 26 bin 253 gıda kolisi, 2 bin 475 hijyen seti, 20 bin 466 şişe su, 1500 oyuncak, 1990 battaniye, 2726 meyve suyu ve süt ile 27 bin 300 ekmek dağıtıldığı öğrenildi.



Barış Pınarı Harekatı, Türk Kızılayı, Telabyad, Resulayn, Güncel

Kaynak: DHA

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