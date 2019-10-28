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Teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen, içinde yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanların bulunduğu 5 bölümlü sığınak kullanılamaz hale getirildi.

28.10.2019 18:28
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen, içinde yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanların bulunduğu 5 bölümlü sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 26 Ekim'de Şenyayla bölgesine operasyon düzenlendi.
"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-419" adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait 2 girişi ve 6 havalandırma deliği bulunan yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde 5 bölümlü sığınak tespit edildi.
Sığınakta, aralarında büyük ve küçük tüp, pil, gıda maddeleri ve giyeceklerin bulunduğu yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, sığınak imha edildi.
Teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi

Muş, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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