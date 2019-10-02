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Teröristlere ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütüne ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.

02.10.2019 16:30Teröristlere ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütüne ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde il merkez kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi olduğu bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine; 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-51 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 2 Ekim 2019 günü araziye gizlenmiş vaziyette 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(Vahit Olcay/İHA)

Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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