Haberler » Güncel » Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

26.10.2019 14:12Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:20 Binali yıldırım taksim'de öldürülen halit ayar'ın adının verildiği anaokulu'nun açılışını yaptı.
16:20 Kuzey Makedonya'da "Balkan Türk Forumu"
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu
16:19 Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu başladı
16:15 Gaziantep tim'den, suriye sınırına 35 tır yardım
16:14 Halit Ayar Kızılay Anaokulu açıldı
16:14 Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı
26.10.2019 16:20:43