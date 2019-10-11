Haberler » Güncel » Teröristlere ait uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

Teröristlere ait uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

11.10.2019 21:56Teröristlere ait uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Görüntü dökümü:

Uçaksavar monteli aracın vurulma anı

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,



Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 Denizli'de villada çıkan yangın hasara neden oldu
23:08 Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
23:08 Brezilya'daki petrol sızıntısı kuzeydoğuda 150'den fazla plajı kirletti
23:08 Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı
23:08 Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı
23:07 Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:07 Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı
11.10.2019 23:09:46