17.06.2019 15:34
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Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesinin Sapaca mezrası kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede operasyon yapıldı.
Operasyonda tespit edilen teröristlere ait sığınakta bol miktarda un, şeker, yağ, ayakkabı, örgüt kıyafeti, kablo ve pil bulundu.
Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz getirildi, malzemeler imha edildi.Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: AA
Şırnak, PKK, Uludere, Güncel

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