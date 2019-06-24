24.06.2019 14:44
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Teröristlere göz açtırmayan JÖH timine başarı belgesi

Teröristlere göz açtırmayan JÖH timine başarı belgesi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştirerek PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Jandarma Özel Harekat timini kutladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştirerek PKK 'lı teröristlere göz açtırmayan Jandarma Özel Harekat timini kutladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay'ı, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan , İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve komutanlar karşıladı.
Burada güvenlik güçlerini selamlayan Çağatay, son günlerde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren JÖH timine belgelerini vererek başarılarının devamını diledi.
Kurbanlar kesilerek dua edilmesinin ardından Vali Çağatay, JÖH timi ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Bitlis , PKK , Güncel

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