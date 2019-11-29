Haberler » Güncel » Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı - Haber

Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:36
'da, terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek finans sağladıkları, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Belirlenen adreslerde yapılan operasyonda; N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
(Yakup Ermiş - Hasan Dayan/İHA)
Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:40 Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor
10:40 Beyşehir'de belediyenin kademelerinde eski araç ve iş makineleri tamir ediliyor
10:40 Kuzey Kore yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı
10:39 Abdulselam, Bakan Ersoy'un hediyesi kamerayla yakınlarını görüntüledi
10:33 ARMÜDER Başkanı Özkol: "Yalova depreminden hiç etkilenmeyen bir ilçedir Armutlu"
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
09:24 Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 10:41:55