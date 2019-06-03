Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Milli Atak taarruz helikopteri gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı'nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi." denildi.