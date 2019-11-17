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Teröristlerin Akçakale'ye attığı roketle yaralanan vatandaş şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden attığı roketle yaralanan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

17.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:40Teröristlerin Akçakale'ye attığı roketle yaralanan vatandaş şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden attığı roketle yaralanan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgünün Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Adnan Medres Mahallesi'ne atılan roketin parçalarının isabet etmesiyle ağır yaralanarak Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırılan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 37 gün sonra şehit oldu. Yoğurt, Akçakale'de ikindi namazını müteakip İbni Sina Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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