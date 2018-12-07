07 Aralık 2018 Cuma 11:20



07 Aralık 2018 Cuma 11:20

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin bidonlarla gömülü gıdaları ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda arama faaliyetleri de yapan timler, kırsalda bidonlarla toprak altına gömülen yaklaşık yarım ton gıda malzemesi ele geçirdi.Valilik, operasyonda ele geçirilen malzemelerin, 90 kilogram şeker, 65 kilogram pirinç,61 kilogram tuz,40 kilogram bulgur, 35 kilogram makarna,30 kilogram salça, 18 kilogram zeytin,18 kilogram sıvı ayçiçek yağı, 9 kilogram çay, 75 adet hamur mayası,30 adet ıslak mendil, 20 kalıp sabun,108 kilogram jeneratör yağı, 200 adet torba, 24 adet çay kaşığı, 8 adet kürek,6 Kilogram çivi,2 adet testere,2 adet kazma,1 adet branda, 1 adet tencereyle birlikte çok miktarda yaşam malzemesi olduğunu bildirdi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi. - BİNGÖL