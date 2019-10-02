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Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de etkisiz hale getirilen teröristlerin morga kaldırılan cesetleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği cenaze aracıyla İstanbul'a gönderildi. Cesetleri almaya gelen aileler "Bitmişiz. Çekmeyin, hala daha çekiyorsunuz" diyerek çekim yapılmasını engellemek istediler.

02.10.2019 18:36

25 Eylül sabahı Adana'nın Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için saldırının yapıldığı bölgede güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduklarını belirlemişti.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA UYMADILAR

Dün polis ekiplerinin hücre evine yaptıkları baskında 'teslim ol' çağrısına uymayarak etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri, yapılan incelemeler sonucu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Cesetler, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu cenaze aracıyla İstanbul'a gönderildi.

TERÖRİST YAKINLARINDAN GAZETECİLERE TEPKİ

Terörist cenazelerini almaya gelen yakınları, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morgunun önünde basın mensuplarına tepki gösterdi. Teröristlerin yakınları, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine "Neden kameraya çekiyorsunuz? Bizim hayatımız, kendimiz bitmişiz. Çekmeyin, hala daha çekiyorsunuz" ifadelerini kullanarak çekim yapılmasını engellemek istedi.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Teröristlerin geçen cumartesi Eskişehir'e geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi. Türkiye'de son dönemde yaşanan 4-5 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AdanaAdana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin

Eskişehir, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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