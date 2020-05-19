Teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi

Teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildiŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
19.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:58
Teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.
Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı, PKK'lı teröristlerce ikinci Kandil Dağı olarak anılıyordu. Bir dönem 'girilmez' denilen Kato Dağı'nda güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonla bölge PKK'lı teröristlerden temizlendi. Kato Dağı'nda bulunan ve 2 Eylül 2012'de 10 askerin şehit edildiği Altındağ Üs Bölgesi'nde Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca, şehitler anısına 25 metre uzunluğunda bayrak direği ve 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ve beraberindeki heyetle Kato Dağı'na çıkarak, Türk bayrağını göndere çekti. Burada konuşan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Altındağ Üs Bölgesi'nin Şehitler Tepesi olarak da anıldığını söyleyen Kaymakam Pendik, "Eğer bizler bugün bu şanlı bayrağın altında Beytüşşebap'ta birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak aziz şehitlerimizin sayesindedir. Türk milleti yekpare olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise bu özel günün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Burada huzur içinde yaşıyoruz. Burası daha önce teröristlerin hedefi olan bir bölgeydi. Bugün burada dev Türk bayrağını göndere çekmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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