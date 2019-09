"Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muharebe Albay Tamer Zincir, Pençe-3 Harekatı kapsamında operasyonun doğu istikametine doğru geliştirildiğini ve yeni komando birliklerinin sahaya indirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında hazırlanan bilgi notunu MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muharebe Albay Tamer Zincir okudu.

"PENÇE-2 OPERASYONUNDA TOPLAMDA 82 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Toplantıda, Hakurk bölgesinde başlatılan ve 12 Temmuz tarihinde genişletilerek Pençe-2 ismini alan ve planlandığı şekilde devam eden operasyonda toplamda 82 teröristin etkisiz hale getirildiği, 287 mağara, sığınak, depo ve barınağın içerisinde 74 adet çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 adet mühimmat ile 229 adet mayın, EYP ve EYP yapımında kullanılan 206 adet tüp ele geçirildiği aktarıldı.

"PENÇE-3 HAREKATINDA TOPLAMDA 29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Sinat Haftanin bölgesinde 23 Ağustos tarihinde başlatılan Pençe-3 Harekatındaki gelişmeler hakkında bilgiler veren Albay Zincir, operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 28 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 21 adet çeşitli cins ve çapta mühimmat ele geçirildiğini, 60 adet mayın ve EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

"PENÇE-3 HAREKATI 13 EYLÜL'DEN İTİBAREN BÖLGENİN DOĞUSUNA DOĞRU 60 KİLOMETREKARELİK BİR ALANA DOĞRU GENİŞLETİLDİ"

Ayrıca, Pençe-3 Harekatının başarıyla devam ettiğini belirten Albay Zincir, 13 Eylül tarihinden itibaren Pençe-3 operasyonunun doğu istikametine 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildiğini belirtti.

"TSK VE MİT'İN ORTAK OPERASYONLARIYLA IRAK'IN KUZEYİNDE SÖZDE YÖNETİCİLER TEKER TEKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öte yandan, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metine ve Kandil bölgelerinin hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vurulduğunu kaydeden Albay Tamer Zincir, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda örgütün sözde yöneticilerinin teker teker etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

"SON 4 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE 417 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Zincir, bu teröristlerin 111'inin Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bilgilendirmenin ardından, askeri kaynaklar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Askeri kaynaklar, Pençe-3 Harekatı'nın genişletilmesi konusunda, "Yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekat bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde kış tertiplenmesi olarak ifade ettiğimiz tertiplenmeye geçeceği bölge" diye konuştu.

"TERÖRİSTLERİN KIŞ TERTİPLENMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YENİ SAFHAYA GEÇİLDİ"

Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına devam edildiğini belirten askeri kaynaklar, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi" ifadesini kullandı.

Pençe Harekatları kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü kaydeden kaynaklar, operasyonlarla hudut emniyetinin ileriden sağlandığının altını çizdi.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ TAKDİRDE HER TÜRLÜ OPERASYONU HER TÜRLÜ BÖLGEDE İCRA EDEBİLİRİZ"

Kandil bölgesine de bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya ise kaynaklar, "İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz" şeklinde konuştu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA