Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı
MARDİN - Irak
üzerine Suriye
'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin
ilçesinde görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, Mardin'in Nusaybin karşındaki Haseke'ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü.Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynerler olduğu gözlendi.Kamışlı'ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.