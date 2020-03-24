Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin köprü inşaatında tuzakladığı mayın bulunarak imha edildi.
24.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:24
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin köprü inşaatında tuzakladığı mayın bulunarak imha edildi.
Uludere ilçesine bağlı Hilal belde belediyesi tarafından yapımı süren köprü inşaatında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle olay jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen güvenlik güçleri, köprünün bulunduğu alanda güvenlik önlemleri almalarının ardından mayınla ilgili inceleme yaptı. İncelemenin ardından mayın, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: DHA