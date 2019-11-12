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Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:22Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."



YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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