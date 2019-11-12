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Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi

Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:41
Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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