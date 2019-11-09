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Teröristlerin mevzi haline getirdiği Ermeni Kilisesi yenileniyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da teröristler tarafından mevzi haline getirilen ve zarar verilen Ermeni Kilisesi'nde yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

09.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:15Teröristlerin mevzi haline getirdiği Ermeni Kilisesi yenileniyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da teröristler tarafından mevzi haline getirilen ve zarar verilen Ermeni Kilisesi'nde yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi" denildi.

ANKARA,



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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