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Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Nusaybin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da bu bölgeden yapıldığı ifade edildi.

11.10.2019 21:51

Teröristlerin, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki "Büyük Park" isimli yeşil alandan Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yapıldığı görülüyor.

NUSAYBİN HEDEF ALINIYOR

Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçe'nin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor. Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin'in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.

SİVİL BÖLGELER KULLANILIYOR

AA, 9 Ekim'de yayınladığı haberde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine gizlendiği ve siviller gibi giyinmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı. Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüntüleri de servis etmişti.

OPERASYON BAŞLADIĞINDAN BU YANA 17 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Ayrıca operasyonun başladığından bu yana teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Teröristlerden NusaybinTeröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit, 35 yaralı

NusaybinNusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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